Beim SV Waldhof klemmt es in der Defensive, weshalb die Mannheimer in der Drittliga-Tabelle abgerutscht sind. Vor dem Nachholspiel beim VfB Lübeck am Mittwoch (19 Uhr) ist die Rückkehr von Marco Schuster deshalb ein gutes Zeichen.

„Marco hat gut trainiert, und es ist schön, dass wir eine weitere Alternative für den Kader haben“, sagte Patrick Glöckner am Montag. Der Trainer der Mannheimer sprach beinahe beiläufig darüber, dass Schuster die Reise nach Lübeck mitmachen wird – dabei ist diese Nachricht in der aktuellen Lage von immenser Bedeutung.

Rückkehr macht Hoffnung

In den vergangenen vier Partien haben die Waldhöfer 13 Gegentreffer kassiert und befinden sich wegen der Schwächen in der Defensive nicht mehr weit von der Abstiegszone entfernt. Die Rückkehr von Schuster, der in diese Saison noch keine Drittliga-Minute absolviert und den Anschluss nach einer Leisten-OP gerade erst geschafft hat, muss deshalb Hoffnung machen.

In den zurückliegenden Spielzeiten war der defensive Mittelfeldspieler in einer meist offensiven Grundausrichtung der wichtigste Akteur. Der 25-Jährige war Führungskraft und Rettungsanker auf dem Feld, weil er Zweikampfgeschick und Strategie vereinte. Vom Fachmagazin „kicker“ wurde er im vergangenen Sommer zum besten defensiven Mittelfeldspieler der Dritten Liga gekürt.

Defensiv fehlt die Stabilität

Glöckner ließ offen, ob Schuster am Mittwoch in Lübeck bereits in die Startformation rutscht. Klar ist, dass die Mannheimer in Schwierigkeiten geraten sind, nachdem mit Max Christiansen und Jesper Verlaat weitere Stützen neben Schuster weggebrochen sind. Das Comeback des früheren Augsburgers, der 2017 zu den Waldhöfern wechselte, ist deshalb von großer Bedeutung. Gerade im defensiven Mittelfeld fehlte dem SVW zuletzt die Stabilität.

„In Lübeck erwartet uns eine heiße Aufgabe“, sagte Glöckner vor dem Duell beim Aufsteiger. Mit Schuster ist die Wahrscheinlichkeit größer, sie zu bestehen.mxk