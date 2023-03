Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Drei Monate war der SV Waldhof auf fremden Plätzen in der Dritten Liga sieglos geblieben. Am Freitagabend endete die unschöne Serie. Durch das 3:1 (2:1) beim MSV Duisburg klopfen die Mannheimer in der Tabelle wieder oben an.

Das Stadion in Duisburg hatte sich nach dem Schlusspfiff schnell geleert, nur im Block der Mannheimer war noch Betrieb. Ausgelassen feierten die etwa 400 mitgereisten Anhänger des SVW den zweiten Auswärtssieg