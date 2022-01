„Es gibt nichts Schöneres als direkt von Spiel zu Spiel zu gehen“, sagte Patrick Glöckner. Dementsprechend freut sich der Trainer des SV Waldhof Mannheim auch auf die nächste Begegnung, wenn die Mannheimer am Dienstag um 19 Uhr (live bei Magenta Sport) im Carl-Benz-Stadion Viktoria Köln empfängt.

Nein, in seine Personalplanungen wollte Glöckner sich noch nicht zu tief blicken lassen. „Olaf soll sich ruhig noch ein bisschen den Kopf zerbrechen“, scherzte er in Richtung seines Kölner Kollegen Olaf Janßen. Sowohl Jesper Verlaat, ein zentraler Baustein in der Viererkette, als auch Standardspezialist Marc Schnatterer müssen eine Gelbsperre absitzen. „Natürlich haben wir uns dazu unsere Gedanken gemacht, und ich glaube, dass wir diese Positionen gut ersetzen können“, sagte Glöckner mit einem verschmitzten Lächeln.

Für gute Laune hat er auch allen Grund. Immerhin löste der dreckige Sieg in Würzburg jede Menge Glückshormone bei den Waldhöfern frei. Energie, die auch durch das Spiel gegen Köln tragen soll. „Viktoria hat immer zwei Seiten“, warnte Glöckner. In Verl „hatten sie eine durchwachsene erste Halbzeit, aber im zweiten Durchgang waren sie sehr dominant.“ Seine Mannschaft müsse mit Herz und Leidenschaft dagegenhalten.

Mit Herz und Leidenschaft

Einer, der für diese Leidenschaft steht ist Kapitän Marcel Seegert, dessen Vertragsverlängerung die Waldhöfer über diese Saison hinaus bekanntgaben. Wie lange das neue Arbeitspapier des 27-Jährigen gültig ist, meldeten die Mannheimer nicht.