Das 0:0 in Zwickau soll nur eine kurze Unterbrechung der Siegesserie gewesen sein. Gegen den MSV Duisburg strebt der SV Waldhof Mannheim Dienstagabend (19 Uhr) den dritten Heimsieg hintereinander an – so soll es in der Dritten Liga weiter nach vorne gehen.

In der englischen Woche, die am Samstag mit der Partie in Lübeck beendet wird, besteht für die Mannheimer die Chance, die eigene Serie auszubauen. Aus den drei zurückliegenden Begegnungen ensprangen sieben Punkte, und mit drei weiteren Zählern soll der Marsch im Klassement nach oben fortgesetzt werden.

Trotz der eigenen kraftraubenden Spielweise plant Patrick Glöckner keine Rotation. „Das ist gerade im Herbst auf den iefen Böden nicht einfach, aber die Jungs sind alle Profis, die bekommen das hin“, sagte der Waldhof-Trainer. Es wird nicht viele Umstellungen geben, aber es ist möglich, dass Joseph Boyamba wieder in die Startformation rückt. Der beste Torjäger der Blau-Schwarzen (sechs Saisontreffer) könnte gegen die vielbeinige Abwehr der Duisburger mit seinem Gespür für torgefährliche Situationen ein großer Gewinn sein.

Duisburg „nicht abschreiben“

Glöckner erwartet schließlich einen Gegner, der weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben und deshalb verunsichert ist. Er wird wohl viel Augenmerk auf die eigene Defensive legen. Das sollte aber niemanden dazu verleiten, die Duisburger auf die leichte Schulter zu nehmen. „Man darf sie nullkommanull abschreiben“, warnte Glöckner davor, die individuelle Qualität im MSV-Kader außer Acht zu lassen.

Dennoch wirkte der Waldhof-Trainer entschlossen, nach der Nullnummer in Zwickau an die Siege zuvor gegen Magdeburg und Ingolstadt anzuknüpfen. „Wir müssen geduldig sein und die richtigen Räume bespielen“, sagte Glöckner voller Überzeugung, „dann bekommen wir auch unsere Möglichkeiten“. Mit einem Dreier könnten sich die Mannheimer in der Tabelle in Lauerstellung zur Spitze begeben.