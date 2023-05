Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der SV Waldhof Mannheim befindet sich in der Dritten Liga nicht in akuter Abstiegsgefahr, und doch steht Trainer Patrick Glöckner unter großem Druck. Nach nur zwei Punkten aus sechs Partien zuletzt könnte die Partie am Samstag in Ingolstadt schon seine letzte Chance sein. Am Montag gab es einen Krisengipfel.

Es ist oft eine gute Idee, für ein paar Stunden zu schlafen, wenn man verärgert ist. Hätten die Gespräche zwischen Trainer, Sportlicher Leitung, Geschäftsführung und Aufsichtsrat