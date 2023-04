Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Er hat den verrücktesten Vornamen in der Dritten Liga und soll den SV Waldhof in die Zweite Liga führen. Der Experte in Sachen Aufstieg nennt die wichtigste Voraussetzung für den Erfolg.

Die Mama ist dafür verantwortlich, dass der Mann immer und überall auffällt, wenn er seinen Namen nennt. Heinrich Bentley Baxter Bahn – diese vier Worte sind alles andere als normal.