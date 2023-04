Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zuletzt haben die Kicker des SV Waldhof Mannheim viel Lob erhalten, was angesichts zweier Siege in der Dritten Liga mit insgesamt neun erzielten Treffern durchaus berechtigt war. Beim FSV Zwickau geht es am Samstag (14 Uhr) darum, den Trend zu bestätigen. Der Trainer strahlt das notwendige Selbstvertrauen aus.

Patrick Glöckner sprach einen Satz beinahe beiläufig aus, der viel über das Selbstverständnis beim SV Waldhof verrät. Der Trainer sagte zwei Tage vor dem Auftritt bei den Westsachsen: