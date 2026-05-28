Wer Emotionen erwartet hatte, sah sich getäuscht. Der SV Morlautern beendete die Verbandsligasaison ohne die Gefühlsausbrüche, die man bei Absteigern erwarten würde.

Zynisch betrachtet ließe sich diese Gefasstheit damit erklären, dass der SV Morlautern beim Thema Abstieg inzwischen eine gewisse Routine entwickelt hat. Bereits vor einem Jahr verabschiedeten sich die Westpfälzer aus der Fußball-Oberliga.

Nach dem Spiel gegen den FC Bienwald Kandel gab es auch keinen Grund für die Morlauterer, die Köpfe hängen zu lassen. Sie hatten sich an diesem heißen Pfingstsonntag gegen die lustlos wirkenden Gäste noch mal richtig ins Zeug gelegt und sich ein Unentschieden erkämpft. Mehr als ein Trostpflaster war der Punkt aber nicht: An der Tabellensituation änderte sich nichts, der SVM blieb auf dem drittletzten Platz. Die Abstiegsgefahr war in dieser Saison für das Team von Trainer Daniel Graf ein ständiger Begleiter. Erfolgserlebnisse waren dünn gesät, Niederlagen hingegen an der Tagesordnung.

Rückblickend spricht Graf von den „vielen Baustellen“, die ihm die Arbeit als Trainer so schwierig machten. Beispielhaft dafür steht das Torwartproblem, das bereits in der vergangenen Runde seinen Anfang nahm und sich durch die gesamte Saison zog. Auf der Torwartposition fand Graf nie eine verbandsligataugliche Lösung. Erschwerend kam der Exodus an Stammspielern hinzu, deren Weggang deutliche Lücken hinterließ.

Nur eine ganz vage Hoffnung

Die Morlauterer spielten wie ein Absteiger. Doch ist der Gang in die Landesliga überhaupt schon besiegelt? Möglicherweise steigen nur zwei Teams ab. Doch ein solches Happy End ist unwahrscheinlich. Daniel Graf verschwendet daran keinen Gedanken: „Da müsste schon einiges zusammenkommen.“

Das Spiel gegen Kandel markierte für den 48-Jährigen das Ende der Zeit beim SVM. Acht Jahre lang bekleidete der ehemalige Profi das Traineramt beim Kaiserslauterer Stadtteilklub – eine Zeit mit vielen Erfolgen. Erinnert sei lediglich an die beiden Siege in der Oberliga gegen die U21 des 1. FC Kaiserslautern. Darüber wollte der Coach nach dem Kandel-Spiel nicht sprechen. „Der letzte Eindruck zählt, und der ist negativ“, sagte er – und das klang ernüchtert.

Ernüchterter Abschied

Die fetten Jahre sind beim SVM längst vorbei. Sie endeten mit dem Tod des Mäzens Marc Lanzenstiel, der den sagenhaften Aufstieg des SVM von der B-Klasse in die Oberliga erst möglich gemacht hatte. Am Geld hängt alles: Fehlt es, verlassen die besten Spieler den Klub. Diese Erfahrung musste und muss der SVM immer wieder machen. Aus der Mannschaft, die gegen Kandel spielte, wechseln vier Spieler zum Stadtrivalen TuS Hohenecken, der den Morlauterern mittlerweile den Rang abgelaufen hat.

Spricht man mit Christian Sowers, wirkt der Vorsitzende des SVM erleichtert, dass die qualvolle Verbandsligasaison endlich vorbei ist. Er sieht die Chance für einen Neuanfang und setzt dabei auf die „eigene Jugend“. Einen Trainer, der dieses Konzept verwirklichen soll, hat er bereits gefunden. Auch der Neue ist wie Daniel Graf ein ehemaliger Profi – es handelt sich um Marc Groß.

Der künftige Trainer Marc Groß setzt auf seine Erfahrung aus Elversberg. Foto: IMAGO/Jan Huebner

„Ich weiß, dass es schwer wird“, sagte der 38 Jahre alte Lauterer nach dem Spiel gegen Kandel. Aber er habe große Lust auf diese Aufgabe. Dabei will Marc Groß auf seine Erfahrung setzen, die er als Spieler bei der SV Elversberg sammelte.