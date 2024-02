Einen VIP-Platz an der Mittellinie für 100.000 Dollar könnte sich Taylor Swift für den Super Bowl locker leisten. Dafür hat die Freundin von Chiefs-Star Travis Kelce ein echtes Reiche-Leute-Problem.

Las Vegas (dpa) - Der Super Bowl in der Nacht zum Montag ist die größte Sportshow der Welt. Das Spiel zwischen Titelverteidiger Kansas City Chiefs und den San Francisco 49ers könnte allerdings zur Nebensache werden, wenn ein Popstar im Allegiant Stadium zu Las Vegas aufkreuzt.

Was macht Taylor Swift?

Diese Frage wird wohl lange offen bleiben. Theoretisch möglich wäre für die Freundin von Chiefs-Star Travis Kelce ein Besuch des Super Bowls trotz eines Konzerts in Tokio etwa 24 Stunden vorher. Das versicherte eigens die japanische Botschaft in den USA.

Dennoch ist da ein Problem, das manchen Normalbürger in die Fassungslosigkeit stürzen könnte. Swift findet keinen Parkplatz für ihr Flugzeug. Alle 475 Flugzeug-Parkplätze auf den vier Airports in unmittelbare Nähe zu Las Vegas sind aufgrund des Super Bowls bereits gebucht.

Wo wird gespielt - und wer zeigt's?

Im 2020 fertiggestellten und etwa 1,7 Milliarden Euro teuren Allegiant Stadium in Las Vegas wird erstmals um die Vince Lombardi Trophy gespielt. Im normalen Liga-Betrieb ist die 65.000 Fans Platz bietende Arena die Heimat der Las Vegas Raiders, bei denen der Stuttgarter Jakob Johnson unter Vertrag steht.

In Deutschland überträgt RTL von 23:15 Uhr an den Super Bowl im klassischen Fernsehen, via Stream kann das um 0.30 Uhr beginnende Spiel auch beim kostenpflichtigen TV-Anbieter DAZN verfolgt werden.

Wer ist der Favorit?

Aufgrund ihrer Erfahrung und der Playoff-Leistungen gehen die Chiefs als Favorit in das Spiel. Die von Quarterback Patrick Mahomes angeführte Mannschaft gewann in den vergangenen vier Jahren zweimal den Super Bowl. Die 49ers warten seit fast 30 Jahren auf die Meisterschaft, zudem waren ihre Leistungen gerade in der Defensive bisher nicht titelreif.

Wer sind die Schlüsselspieler?

Natürlich sind bei den Chiefs Quarterback Mahomes und Tight End Kelce im Fokus. Letzterer erwischte im Halbfinale gegen die Baltimore Ravens einen herausragenden Tag, der Rummel um ihn und seine Freundin Taylor Swift beeinträchtigt die sportliche Qualität nicht.

Offensiv sind auch die 49ers herausragend besetzt, Running Back Christian McCaffrey und Tight End George Kittle sind für jede Defense schwer zu kontrollieren. Auf der Quarterback-Position reicht Brock Purdy allerdings nicht an das Niveau von Mahomes heran.

Wer singt die Hymne?

Die Performance von Country-Star Chris Stapleton trieb Trainern und Spielern - darunter Travis Kelce - im vergangenen Jahr die Tränen in die Augen. Die Messlatte liegt für Reba McEntire entsprechend hoch. Die 68 Jahre alte «Queen of Country» singt in diesem Jahr «The Star-Spangled Banner». Zuvor wird Post Malone mit «America The Beautiful» auftreten.

Was passiert in der Halbzeit-Show?

Auf Rihanna folgt Usher. Mit dem R&B-Sänger bleibt die Musikrichtung im Vergleich zum Vorjahr praktisch unverändert. Die Auftritte in der Halbzeit-Show lassen sich die Stars übrigens nicht bezahlen. Ihnen reicht die weltweite Aufmerksamkeit, die mit der Show einhergeht. Rihanna nutzte ihren Auftritt im vergangenen Jahr auch dazu, die Welt über ihre Schwangerschaft in Kenntnis zu setzen. Mal sehen, ob bei Usher alles beruflich bleibt.

Wie teuer ist ein Werbespot?

Für die Werbeindustrie ist der Super Bowl ebenfalls ein jährlicher Höhepunkt. Spots werden eigens für das Ereignis produziert. Die Ausstrahlung ist aber nicht billig. Für 30 Sekunden werden rund sieben Millionen Dollar fällig. Immerhin blieb der Preis damit im Vergleich zum Vorjahr stabil.

Ticket, Parkplatz, Bier: Was kostet es den Fan vor Ort?

Natürlich ist das Spiel längst ausverkauft. Um auf dem Zweitmarkt noch ein Ticket zu kaufen, benötigt man etwa 10.000 Dollar. Da Las Vegas über rund 150.000 Hotelzimmer verfügt, sind die Preise nicht ganz so exorbitant. 900 Dollar pro Nacht sollte man allerdings schon einplanen. Am Stadion parken kann man dafür bereits für 100 Dollar. Der halbe Liter Bier kostet rund 20 Dollar, einen Hot Dog etwa 13.