Der ehemalige Formel-1-Fahrer Nicholas Latifi kehrt dem Motorsport im Alter von nur 28 Jahren vorerst den Rücken und beginnt ein Studium an der renommierten London Business School.

London (dpa) - «Diese Entscheidung wird für viele überraschend kommen. Der Wechsel in eine andere Rennserie schien eine offensichtliche Entscheidung zu sein», schrieb der Kanadier bei Twitter und Instagram. Doch er entschied sich dagegen und begründete: «Ich wusste immer, dass es eine Karriere danach geben wird und ich habe mich entschieden, dass jetzt ein guter Zeitpunkt ist, mich darauf vorzubereiten.»

Zuletzt Fahrer für Williams

Latifi fuhr drei Jahre lang in der Formel 1, bekam aber am Ende des vergangenen Jahres beim Williams-Rennstall keinen neuen Vertrag mehr. In 61 Rennen holte er insgesamt neun WM-Punkte und zog sich nach seinem Aus in der Motorsport-Königsklasse weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück. Im August wird er nun in London als Student in Business Administration beginnen und sich auf die Wirtschaft konzentrieren, die Formel 1 verfolgt er nur noch aus der Ferne. «Ich habe diese Saison noch kein Rennen verpasst», schrieb Latifi, der sich ein Leben ohne schnelle Autos auf Dauer wohl noch nicht ganz vorstellen kann. «Das ist nicht zwangsläufig das Ende im Motorsport für immer», schrieb er.