Solch ein Pech, wieder mal: Jan-Lennard Struff spielt im am Montag zunächst verregneten Wimbledon zum neunten (!) Mal seit Anfang 2020 gleich in der ersten Runde gegen einen Top-20-Gegner. Gleichzeitig gehört er zu den Akteuren, die in späten Karrierejahren noch einmal einen Leistungsschub erlebten.

Struff ist keiner, der mit seinem Schicksal hadert. Bei den Rasenspielen in Halle/Westfalen gewann er in Runde eins gegen den topgesetzten Daniil Medwedew, die Nummer 2 der Weltrangliste, auch wenn