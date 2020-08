Aigle/Martigny (dpa) - Wegen der Coronavirus-Pandemie sind nun auch die Straßenrad-Weltmeisterschaften im schweizerischen Aigle und Martigny abgesagt worden.

Das teilten der Radsport-Weltverband UCI und der Schweizer Radsportverband mit. Die Entscheidung sei unmittelbar nach der Ankündigung des Schweizer Bundesrates getroffen worden, die Obergrenze mit 1000 Besucherinnen und Besucher bei Großveranstaltungen bis Ende September aufrechtzuerhalten.

«Aigle-Martigny 2020 wäre der Höhepunkt des Schweizer Radsportjahres gewesen. Aber die epidemiologische Situation lässt den Verantwortlichen keine Wahl», heißt es in der Mitteilung von Swiss Cycling. Nach Angaben der UCI sollen die Titelkämpfe nun an einem anderen Ort stattfinden. Die Entscheidung darüber soll bis zum 1. September fallen. Der erste Tag der WM-Titelkämpfe wäre zeitgleich auf den letzten Tag der bereits verschobenen Tour de France gefallen. Die Frankreich-Rundfahrt 2020 soll am 20. September in Paris enden.

© dpa-infocom, dpa:200812-99-143043/2