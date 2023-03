Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Motorsportwelt trauert um einen ihrer ganz Großen. Am Ostersonntag ist Stirling Moss im Alter von 90 Jahren in seinem Haus in London verstorben. Seine dritte Ehefrau Susi, mit der er einen Sohn hatte, war bei ihm, als er friedlich einschlief. Auch ein Makel formte seinen Legendenstatus.

Stirling Craufurd Moss galt und gilt noch heute als der beste Rennfahrer, der niemals einen Weltmeistertitel in der Formel 1 erringen konnte. Dabei war der drahtige Engländer oft nah dran, ganz nah: Vizeweltmeister