Ohne freiwillige Helfer sind Großveranstaltungen nicht denkbar. Bei der EM in Deutschland helfen sie nicht nur, sondern verbreiten auch gute Laune.

Sie sind überall rund um die Stadien bei der Europameisterschaft zu sehen. Es dürften nicht Hunderte, sondern eher Tausende freiwillige Helfer sein, die eifrig sind, damit bei den Spielen der EM in Deutschland kein Chaos ausbricht. Volunteers, wie sie offiziell heißen, werden mittlerweile vor jeder Großveranstaltung vom Ausrichter beworben, weil ohne sie ein ordnungsgemäßer Ablauf kaum noch denkbar wäre.

Das ist bei der EM nicht anders, und bislang sind mir die Menschen in den grünen Shirts positiv in Erinnerung geblieben. Das liegt daran, dass die Volunteers – zumindest nach meiner Erfahrung – ausnahmslos gute Laune haben und diese an die Massen weitergeben, die ihnen begegnen. Am Sonntag war ich auf dem Weg zur Arena in Frankfurt und kam an vielen freiwilligen Helfern vorbei. Einer von ihnen saß auf einem Hochstuhl, wie ihn Schiedsrichter beim Tennis benutzen. Ich vermutete, seine Aufgabe bestand darin, die Anhänger auf den richtigen Weg zur Arena zu lotsen.

Anfeuerung für beide Teams

Ganz offenbar war das aber nicht nötig, denn die Menschenmasse schob sich gleichförmig auf dem passenden Pfad dem Stadion entgegen. Also nutzte der Volunteer sein Megafon, um beide Nationen anzufeuern, die später auf dem rutschigen Rasen aufeinandertreffen würden. „Deutschlaaaand, Deutschlaaaand“-Rufe wechselten sich mit einem „Hopp Schwiiz“ ab.

Wenig später kam ich an einer Frau vorbei, die den Menschen unentwegt ein „Olé, olé, olé, olé“ entgegenrief. Hier und da reagierten die Fans, die auf dem Weg zum Stadion waren, in dem sie in den Gesang einstimmten. Die Frau in dem grünen Shirt lächelte jeden an, der an ihr vorbeilief. Ganz unabhängig, ob die- und derjenige ein Deutschland-Trikot trug oder an seinem Dress als Fan der Mannschaft aus der Schweiz zu erkennen war. Alle miteinander sollten Spaß haben, diese Botschaft versprühte der Volunteer mit der ansteckenden guten Laune.

In Stuttgart standen zwei Volunteers noch mehr als zwei Stunden nach Spielende der Partie der DFB-Elf gegen Ungarn an einer Fußgängerampel. Sie hatten übergroße Hände, um den Zuschauern den Weg zu weisen und die Straßenquerung zu kontrollieren. „Gehen sie ruhig über die Straße“, sagte einer durch sein Megafon. Die Aufforderung irritierte mich erst einmal, weil die Straße für Autos ohnehin gesperrt war. Es bestand also keine Gefahr für die Fußgänger. Aber das störte die zwei fröhlichen jungen Männer in den grünen Shirts nicht. Sie hatten sichtlich Spaß bei dem, was sie taten: „Sie dürfen ruhig über die Straße gehen.“