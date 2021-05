Nach zwei stürmischen Tagen bleibt es im Disput zwischen der Geschäftsführung des 1. FC Kaiserslautern und KGaA-Aufsichtsratschef Jörg E. Wilhelm am Freitag ruhig. Ein Ex-Spieler ist bei seinem neuen Verein angekommen und fühlt sich wohl.

2:33 Minuten. So lang ist der Videoclip, den Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen Torhüter Lennart Grill und dessen erster Trainingseinheit bei der Werkself gewidmet hat. Plausche mit Kollegen, Jonglagen, Pässe, Paraden. Dazwischen Interviewschnipsel. Keine Fragen, nur Antworten. „Das ist einfach größer, ein Riesenstep. Und du merkst, die Qualität ist einfach eine andere. Es ist ein Riesenunterschied zwischen Dritter und Erster Liga, natürlich, klar, und an das Niveau muss man sich auch erst mal gewöhnen“, erzählt Grill auf die ihm eigene, sehr ruhige Art. „Es geht einfach alles viel schneller. Der grundlegende Unterschied ist das Tempo, auch vom Kopf her. Das ist fordernder, als ich es gewohnt war, aber dafür bin ich ja auch da – um mich weiterzuentwickeln.“

„Superherzlich“ sei er von jedem aufgenommen worden, sagt Grill. Auf Dauer verfolge er natürlich das Ziel, bei einem Bundesligisten nicht nur unter Vertrag zu stehen, sondern auch für diesen zu spielen; aber am Anfang, da müsse er ganz realistisch sein, gehe es allein darum, sich einzufinden. Das Team von Bayer 04 habe Ziele, wolle erfolgreich sein, und das träfe ja auch auf ihn zu. „Für die Entwicklung, wie es vom Umfeld, vom Verein, von der Mannschaft her ist, hätte es besser für mich nicht sein können.“

Die Ruhe vor dem nächsten Sturm?

Würde der 21-Jährige noch das Tor des 1. FC Kaiserslautern hüten, wäre er mal wieder mittendrin in stürmischen Tagen und Wochen. Die Wogen dürften auch bis zum kommenden Mittwoch, dem Tag des Trainingsauftakts, nicht geglättet sein. Nach dem anwaltlichen Schreiben, das der Klub am Donnerstag seinem KGaA-Aufsichtsratschef Jörg E. Wilhelm hat zukommen lassen, herrschte am Freitag an dessen Twitter-Front zwar Funkstille; der letzte Eintrag aber verheißt lediglich die Ruhe vor einem weiteren Sturm: „Keine Sorge, liebe Freunde: Ich bereite mich nur gut vor!“

Worauf? Auf eine weitere öffentliche Kanonade? Auf einen konstruktiven Austausch mit der Geschäftsführung der KGaA? Das „Weggetöse“, von dem der vorläufige Insolvenz-Sachwalter Andreas Kleinschmidt noch am Mittwoch sagte, es gehöre zu einem vitalen Verein dazu, hat eine Qualität angenommen, welche die Granden des FCK nicht mehr akzeptieren mögen. Wilhelm flatterte eine Unterlassungsanforderung ins Haus. „Ausdrücklich vertrauliche oder vereinsinterne Informationen“ habe er nicht mehr „zu veröffentlichen oder verfügbar zu machen“, Funktionsträger dürften nicht mehr „diskreditiert“, Entscheidungsfindungen nicht länger „diffamiert“ werden. Bei Zuwiderhandeln drohen der Ämterverlust und der Vereinsausschluss. Beiratschef Markus Merk sagte gestern: „Wir werden Entscheidungen hierzu, so wie am Donnerstag geschehen, nur noch von Vereinsseite in Abstimmung mit Geschäftsführung und Gremien kommunizieren.“ Wohl aus juristischen Gründen – und auch zum Selbstschutz.

Austausch vor dem Trainingsstart?

Stürmer Timmy Thiele erlebte vermutlich einen angenehmen Freitag, er wurde 29. Dass sich um ihn immer mal wieder das Gerücht rankt, das Verhältnis zu Trainer Boris Schommers sei belastet, seine Rolle stelle ihn nicht zufrieden und er trage sich mit Wechselgedanken, gefällt Sportdirektor Boris Notzon nicht. Vorstellbar, dass es vor dem Trainingsstart noch einmal einen Austausch zwischen Schommers und Thiele gibt – und das Thema dann hoffentlich vom Tisch ist.

Hemlein zieht es nach Meppen

Der unter Schommers ausgemusterte Christoph Hemlein hat währenddem einen neuen Verein gefunden. Der 29-Jährige schließt sich dem Kaiserslauterer Drittliga-Konkurrenten SV Meppen an. Die Emsländer sprachen von einem Transfercoup, Trainer Torsten Frings von einem „Riesending“. Offensivspieler Hemlein war ablösefrei.