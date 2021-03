Wenige Wochen, nachdem er mit den drittmeisten Stimmen in den Aufsichtsrat des 1. FC Kaiserslautern gewählt worden ist und dort das Amt des stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden übernommen hat, ist Bernhard Koblischeck zurückgetreten. Das teilte er am Freitag den Mitgliedern und der Presse in einem Schreiben mit. „Wegen zahlreicher Vorkommnisse, über die ich in den ersten vier Wochen meiner Tätigkeit Kenntnis erlangt habe, beziehungsweise die mir zur Kenntnis gebracht worden sind, vor allem aber wegen angetroffener und fortgeführter Verhaltensmechanismen diverser Gremien im Verein, sehe ich mich zu diesem Schritt gezwungen“, heißt es darin.

Hier handele es sich um Vorgänge, die der 61-jährige führungserfahrene Telekom-Manager weder mit seinem „gelebten Werteverständnis noch mit meinem Verständnis von Recht und Gesetz in Einklang bringen kann“. Details nannte er nicht. „In einem Umfeld, in dem den Mitgliedern vor der Jahreshauptversammlung bekannte und relevante Sachverhalte vorenthalten werden, obwohl sie möglicherweise Einfluss auf die Wahl und die Entlastung der zur Wiederwahl angetretenen Organe hätten haben können und in Gremien, denen jegliche Kraft fehlt, einen ordentlich getroffenen Beschluss zur Umsetzung zu bringen, kann ich nicht als Organ Kontrolle und Aufsicht führen“, betont Koblischeck, der in Dannstadt-Schauernheim im Rhein-Pfalz-Kreis lebt.

Zerreißprobe wäre unausweichlich gewesen

„Missstände verändern kann man nur, wenn auch die Mehrheit der Gremien verändern möchte. Das Gefühl, dass die Gremien das wollen oder können, hatte ich zu keinem Moment. Das Gefühl dagegen, dass alle Fans, Mitglieder und viele tolle Mitarbeiter im Verein die Veränderung wollen, hatte ich dagegen zu jeder Zeit. Das überwältigende Ergebnis meiner Wahl durch die Mitglieder bestätigte das eindrucksvoll“, so Koblischeck. Eine Zerreißprobe wäre aus seiner Sicht unausweichlich gewesen. „Dies kann und möchte ich dem Verein in seiner schwierigsten Situation seit Bestehen nicht zumuten. Insofern habe ich mit meinem Rücktritt den Platz frei gemacht. Damit können die bisherigen und wieder gewählten Aufsichtsratsmitglieder kontinuierlich an ihrem eingeschlagenen Weg festhalten. Dass dieser Weg bislang erfolgreich war, teile ich in keiner Weise und wird auch durch das für jeden offensichtliche Ergebnis nicht sichtbar.“

Hier geht es zur weiteren Berichterstattung.