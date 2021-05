Acht frisch gekürte Staffel-Weltmeister am Mannheimer Bundesstützpunkt der Leichtathleten – das sieht man auch nicht alle Tage. Am Samstag gaben sie sich beim Meeting „Road to Tokyo“ ein Stelldichein. „Wenn Mannheim ruft, dann kommt ganz Deutschland. Aus Hamburg, Chemnitz oder München“, sagte U20-Bundestrainer Dietmar Chounard.

Wenn man so will, hat einer an beiden Staffeln, die vor zwei Wochen bei den Weltmeisterschaften im polnischen Silesia (Chorzów) Gold gewannen, seine Aktien. Ein Bundestrainer, der bald seine Zelte in Mannheim aufschlägt: Ex-Weitsprung-Europameister Sebastian Bayer (34). Er entwickelte als Heimtrainer die beiden Sprinter vom Hamburger SV, Lucas Ansah-Peprah und Owen Ansah in die Weltspitze – wer weiß, vielleicht folgen die beiden 21-Jährigen ihm nach Mannheim –, und als neuer Bundestrainer im Damen-Hürdensprint betreut er Anne Weigold und Monika Zapalska.

Der Unterschied zwischen Silesia und Mannheim im Mai? Es war mit 14 Grad in Mannheim genau sechs Grad wärmer, für Sprinterinnen und Sprint hier wie da keine guten Bedingungen, aber sie sind in Coronazeiten einfach heiß auf jeden Start.

Schnelle Bahn in Mannheim

Die beiden Hamburger hatten WM-Gold über 4x200 Meter mit Felix Straub und Steven Müller geholt, in Mannheim feierten sie erneut Siege. Ansah Owen in 20,66 Sekunden über die 200 Meter vor Lucas Ansah-Peprah (20,77), zwei superstarke Zeiten, mit denen sie das Ticket zur U23-EM in Bergen lösten, Ansah-Peprah dagegen war in 10,25 Sekunden Tagesschnellster über 100 Meter. „Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden. Mein Ziel, meine Bestzeit von 10,31 zu steigern, habe ich erreicht. Die neue Bahn in Mannheim ist superschnell“, sagte er.

Im Hürdensprint siegte der Tübinger Gregor Traber (13,52, +3,2 m/sec Rückenwind) bei seinem ersten Einzelstart sei 20 Monaten vor Martin Vogel (13,56) und Balnuweit (13,68). Traber und Balnuweit hatten WM-Gold in der Mixed-Hürdenstaffel geholt, ihre Staffelkolleginnen Anne Weigold (13,28) und Monika Zapalska (13,31) machten die Siege in beiden Läufen unter sich aus.

Lobe steigt in Weinheim ein

Derweil schauten sich, warm eingehüllt in Decken, die deutsche Hürden-Meisterin Ricarda Lobe aus Landau und Pamela Dutkiewicz die Rennen von der Tribüne aus an. Sie steigen später in die Saison ein, Lobe am Samstag in Weinheim, die noch leicht verletzte Dutkiewicz vielleicht erst zu den deutschen Meisterschaften Anfang Juni. Sie trainiert seit Ende Februar mit Lobe zusammen in Mannheim bei Ex-Bundestrainer Rüdiger Harksen (67), dem Vorgänger von Sebastian Bayer als Bundestrainer.