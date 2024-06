Ein Drehbuch wie aus Hollywood an einem „ganz besonderen Wochenende“. Vor 25 Jahren gingen die French Open in die Geschichte ein und veränderten das Leben von Steffi Graf und Andre Agassi. Aus den Siegern von damals wurde das berühmteste Sportlerpaar des Planeten.

Es ist ein sonniger Maitag, an dem Steffi Graf vor ein paar Jahren an ein „ganz besonderes Wochenende“ zurückdenkt. Sie ist an jenem Tag während der French Open selbst in Paris,