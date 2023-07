Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Steffen Hauter ist neuer Rheinland-Pfalz-Meister der Springreiter. Der Profireiter vom Großsteinhauserhof war bei der Landesmeisterschaft in Pirmasens-Winzeln der überragende Reiter. In der Dressur verteidigte Celine Geißler ihren Titel in der Grand-Prix-Wertung. Insgesamt fünf der 16 Titel gingen in die Pfalz.

Steffen Hauter, dessen Hof nur wenige Kilometer von der Winzler Reitanlage entfernt ist, triumphierte bei der dritten Landesmeisterschaft, die in Winzeln ausgerichtet wurde, zum zweiten Mal. 2017,