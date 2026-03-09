Nach ihrem schweren Olympia-Unfall kann Lindsey Vonn weiter nicht laufen. Deshalb holte sie sich nun ein spezielles Gefährt in ihr Haus.

München (dpa) - Ski-Ass Lindsey Vonn hat nach ihrer schweren Beinverletzung keine Lust mehr auf den Rollstuhl - und sich ein anderes Fortbewegungsmittel zugelegt. In einem Instagram-Video zeigte die 41-Jährige, wie sie mit einem Elektroroller durch ihr Haus fährt. «Habe ein paar neue Räder», schrieb sie dazu. «Schneller werde ich erstmal nicht werden, aber es ist besser als der Rollstuhl.» Zu dem Gefährt ergänzte die Amerikanerin: «Ich nenne es Speedy.»

In dem Clip ist zu sehen, wie Vonn mit dem Roller von der Küche am Rollstuhl vorbei in einen anderen Teil des Hauses kurvt. Das linke Knie und Bein ist dabei ebenso mit einer Schiene gestürzt wie das rechte Sprunggelenk.

Linkes Knie und rechter Knöchel geschient

Vonn hatte sich bei den Olympischen Winterspielen in Cortina d'Ampezzo bei einem heftigen Sturz einen komplexen Bruch des linken Schienbeins zugezogen. Wie sie später schilderte, habe nur eine Not-Operation verhindert, dass ihr das Bein amputiert werden musste. Darüber hinaus habe sie sich bei dem Unfall den rechten Knöchel gebrochen und könne deshalb nicht auftreten. Dennoch zeigte sie sich am Wochenende wieder beim leichten Krafttraining.