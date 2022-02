Der Stadtrat Kaiserslautern soll am Montag darüber entscheiden, ob der 1. FC Kaiserslautern auch in den Spielzeiten 2022/23 und 2023/24 mit einer reduzierten Pacht für das Fritz-Walter-Stadion planen kann. Die Beschlussvorlage sieht vor, dass der Verein in der Dritten Liga weiterhin 625.000 Euro Pacht zahlt. Zudem soll erneut eine Zusatzpacht vereinbart werden, die von der Zuschauerzahl abhängig ist. Kommen durchschnittlich mindestens 21.000 Zuschauer, steigt die Pacht um 100.000 Euro. Gelingt dem FCK der Aufstieg in die Zweite Liga, sind dort laut Vorlage 2,4 Millionen Euro pro Jahr fällig. In Liga eins wäre die Pacht nach der Platzierung gestaffelt, von 3,6 bis 4,6 Millionen Euro. Um zu überprüfen, ob der Antrag des Vereins auf Reduzierung der Stadionpacht, die 2015 auf 3,2 Millionen Euro festgelegt worden war, gerechtfertigt ist, überprüft ein Wirtschaftsprüfer den Finanzbedarf, die Kostenentwicklung und die Einsparpotenziale des Vereins, heißt es in der Beschlussvorlage des Stadtrates.