Die Fußballhauptstadt der Welt ist nicht Madrid, London oder Rio, sondern Sialkot in Pakistan. Dort werden im Jahr fast 60 Millionen Bälle produziert. Ein Besuch bei denen, die für europäische Topligen von Hand das runde Leder nähen. Für 60 Euro Monatsgehalt. Von Tobias Asmuth