Der zweimalige Olympia-Teilnehmer Torben Blech landet zum Teil neben der Matte. Einige Minuten später atmen Zuschauer und Beteiligte auf.

Ein „Ouh“ macht die Runde durchs Publikum beim ersten (Fehl-)Versuch von Dan Barta über fünf Meter, Anfangshöhe beim dritten Stabhochsprungmeeting des TV Bad Bergzabern vor herrlicher Schlosskulisse. Ein „Aah“ löst Louis Pröbstle mit seinem blitzsauberen Einstieg über 5,15 Meter aus.

Ganz still wird es am Donnerstagabend beim ersten Versuch von Torben Blech, der nach langem Warten bei 5,45 Metern einsteigt – und teils neben der Matte aufkommt. Kampfrichter ziehen sofort Blickschutzplanen um den 30-Jährigen von Bayer Leverkusen auf, der sich vermutlich schwer verletzt hat.

Minuten vergehen. Die Menge atmet auf, als sich der zweimalige Olympia-Teilnehmer zeigt. Gestützt von seiner Trainerin Christine Adams und Bundestrainer Andrei Tivontschik quält er sich zurück ins Athletenzelt vor dem 50 Meter langen Anlaufsteg. Physiotherapeuten sind sofort bei ihm, Eisbeutel auf dem dicken Knie hemmen den Schmerz.

Eine unglückliche Landung

Der 1,93 Meter große Athlet driftete in der Höhe nach rechts, versuchte sich über der Stange an dieser festzuhalten, ein Reflex. Er kam mit dem Rücken auf der Matte und mit den Füßen auf dem Bodenrost auf, fiel nach vorn aufs Knie. Seine erste Diagnose 15 Minuten später: Linkes Knie, linkes Schienbeinköpfchen und rechter Oberschenkel haben etwas abbekommen. Mit Adams fährt er direkt nach Hause – zu medizinischen Untersuchungen.

Nach dem ersten Schock war Blech positiv eingestellt: „Stand jetzt: Wenn ich gesund bin, springe ich in vier Wochen wieder.“ Der Belgier Ben Broeders (30), der bei seinem Einstieg ebenfalls über 5,45 Meter die Höhe nahm, lag in Führung. Noch dabei: Der Tscheche Barta (28), der schon acht Sprünge in den Beinen hatte, und die nach Blechs Unfall den Wettbewerb fortsetzenden Gillian Ladwig (Schweriner SC), Matt Ludwig und Mathis Bresko, der aufgerückt war, nachdem andere ihre Teilnahme absagen mussten. Nur Broeders und Ludwig überquerten die 5,60 Meter.

„Verschenkte Sprünge“

Ladwig tat es nicht. „Im Training hatte ich keine Höhe. Ich bin ohne Erwartungen reingegangen. Hätte ich den dritten Versuch über 5,45 Meter als ersten gemacht, wäre mehr möglich gewesen“, sagte der deutsche Meister. Er sprach von verschenkten Sprüngen, weil er sie nicht durchgezogen habe. Der 27-Jährige ist bei der Landespolizei in Mecklenburg, muss in der Bereitschaft meist bei Großveranstaltungen wie Fußballspielen präsent sein und kann sich sonst auf seinen Sport konzentrieren.

Moderator Michael Werling aus Jockgrim kennt die Szene bestens und unterhielt das Publikum wieder großartig. Er erzählte, wie der 29-jährige US-Amerikaner Ludwig 2021 in einer verrückten Aktion nach einem Corona-Fall im Team zu den Spielen in Tokio nachreiste („Gut, die Goldmedaille hat er nicht gewonnen, ich aber auch nicht“). Dann plauderte er, dass der Franzose Bresko (24), Dritter mit 5,45 Metern vor Ladwig und Barta, in den USA lebt und der Mannheimer Louis Pröbstle (5,30 Meter wie der Grieche Ioannis Rizos) in Lissabon studiert. Werling wusste auch, dass der Australier Alexander Chan in der Schweiz mit Adrian Kübler, Rekordhalter des LV Winterthur, trainiert.

„Ein perfekter Tag, um wieder zurückzukommen“, sagte Broeders. Aus Ludwig sprudelte es nur so heraus. Er applaudierte sinnbildlich dem Publikum. Fast 2000 Zuschauern waren gekommen – Rekord.

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