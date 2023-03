Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sieh mal einer an, der Alex! Mit 5,62 Metern gewann Stabhochspringer Oleg Zernikel das Einladungsspringen in Leverkusen, schlug dabei die Lokalmatadoren Bo Kanda Lita Baehre, Torben Blech und Philipp Kass. Jetzt wartet er auf einen Startplatz am Freitag in Karlsruhe.

5,32, 5,52 und 5,62 Meter im ersten Versuch - das ist eine Ansage gleich zu Beginn der Hallensaison. „Ich habe klare Ziele, ich mache deutliche Schritte nach vorne. So sicher wie jetzt fühlte ich mich