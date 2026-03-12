Stabhochspringer Duplantis verbessert erneut Weltrekord

Schon wieder Weltrekord! Der schwedische Stabhochspringer ist und bleibt ein Phänomen. In seiner Heimat stellt er die nächste Bestmarke auf.

Uppsala (dpa) - Olympiasieger Armand Duplantis hat den nächsten Stabhochsprung-Weltrekord aufgestellt. Bei dem nach seinem Spitznamen benannten Hallen-Meeting Mondo Classic in Uppsala in seiner Heimat Schweden überquerte er im ersten Versuch atemberaubende 6,31 Meter. Duplantis verbesserte damit seinen eigenen Weltrekord von der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Tokio im vergangenen September um einen Zentimeter.

Wie der kontinentale Leichtathletik-Verband European Athletics mitteilte, sprang Duplantis damit bereits zum 15. Mal einen Weltrekord. Ein Ende ist nicht in Sicht. Schon in der kommenden Woche könnten die 6,31 Meter wieder Geschichte sein. Dann will der 26-Jährige bei der Hallen-Weltmeisterschaft im polnischen Torun teilnehmen.

Der schwedische Ausnahmeathlet ließ schon anklingen, dass er eines Tages die 6,40 Meter für möglich hält. Mit weit mehr als 100 Sprüngen über 6,00 Meter ist er schon lange in einer anderen Liga als der Rest der Stabhochsprung-Welt. Die letzte Meisterschaftsniederlage liegt schon fast sieben Jahre zurück.