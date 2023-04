Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

24-Stunden-Rennen am Nürburgring – von wegen. 9:50 Stunden wird gerannt, 14:10 Stunden pausiert. Am Ende siegt der Manthey-Porsche mit der Startnummer 911. Platz zwei geht an die Titelverteidiger, das Rowe-Team aus St. Ingbert, Rang drei an Mercedes-AMG.

Irgendwas ist immer. War schon im vergangenen Jahr die mehr als neunstündige Unterbrechung wegen sintflutartiger Regenfälle ein „Meilenstein“ in der Historie des Eifelmarathons, setzt