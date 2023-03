Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„War Fritz Walter ein Nazi?“ Beim Lesen der dicken Lettern wären so einige dem Verfasser am liebsten an die Gurgel gegangen. Die Schlagzeile in der „Süddeutschen Zeitung“ schmückte eine Buchbesprechung über die wissenschaftliche Arbeit „Der ,Betze’ unterm Hakenkreuz“, verfasst von Markwart Herzog. Der promovierte Religionsphilosoph hat sich eingehend mit dem FCK und seiner Fußball-Legende beschäftigt. Am Mittwoch hält Herzog in Lautern einen Vortrag über den „Gastwirtssohn – Fußballer – Idol“, am Abend darauf ist er im „Seehaus Forelle“ in Ramsen zu Gast.

Herr Herzog, Sie sind Religionsphilosoph und Sporthistoriker, haben Ihre Doktorarbeit über die Höllenfahrt Jesu Christi verfasst. ,Höllenfahrt’: Der Begriff schwirrt ja nicht selten über den Betzenberg ...

Leider.