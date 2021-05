Sport-Geschäftsführer Thomas Hengen vom Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern hat viel um die Ohren. Mit Trainer Marco Antwerpen plant er den Kader für die neue Saison, die am 23. Juli beginnt. Mehr als ein Dutzend Verträge laufen am 30. Juni aus. Die Spieler, die der FCK von anderen Klubs ausgeliehen hat, kehren zunächst zu Gesprächen zu ihrem jeweiligen Verein zurück – das ist nach Hengens Auskunft nach wie vor Stand der Dinge. Das gilt auch für Jean Zimmer, Felix Götze, Marvin Senger und Daniel Hanslik, die dem FCK auch weiter gut zu Gesichte stehen würden – ein allerdings auch unter finanziellen Aspekten schwieriges Unterfangen, sie zu binden.

Zeichen bei Pourié und Hlousek auf Abschied

Bei Stürmer Marvin Pourié und Linksverteidiger Adam Hlousek stehen die Zeichen nach den Leihgeschäften auf Abschied. Ein weiteres Fragezeichen: der von Sandhausen ausgeliehene Anas Ouahim. Er kam in der Winterpause einer Spielzeit, in der viele FCK-Fans Nerven gelassen haben. Das SWR-Fernsehen zeigt an diesem Sonntag um 21.45 Uhr im Dritten eine Dokumentation über das Leiden von acht FCK-Fans in den entscheidenden Wochen des Abstiegskampfes der Roten Teufel.