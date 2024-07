Jetzt also, 75 Jahre nach der Gründung des Sportbundes Pfalz, hängt die Erinnerungstafel endlich am richtigen Ort: am ehemaligen Hambacher Gasthaus zum Engel. Die Dachorganisation ist als Servicecenter für Vereine wichtiger denn je.

Um die 200 Personen sollen am 23. Juli 1949 im Tanzsaal zugegen gewesen sein, als Vertreter von zwölf Fachverbänden die pfälzische Dachorganisation mit 588 Sportvereinen und 90.193 Mitgliedern