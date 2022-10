Am Wochenende wird in der Pfalz viel Sport getrieben. Das Wichtigste zusammengefasst, heute mit Ringen, Turnen, Handball, Basketball und Schach.

VfK verliert auch gegen Viernheim

Ringen: Vierte Niederlage in Serie für Zweitligist VfK 07 Schifferstadt: Mit 11:16 unterlag der Aufsteiger am Samstagabend dem SRC Viernheim. Erneut ohne ausländische Spitzenkräfte angetreten, gelangen dem VfK nur vier Einzelsiege. Die fielen durch Emre Sahins Schultersieg (57 kg) und Denis Kudlas technische Überlegenheit (86 kg) zwar teilweise deutlich aus, aber die Viernheimer gewannen drei Schlüsselduelle jeweils knapp.

Spitzenreiter zu stark

Turnen: Knapp haben die Kunstturner der TSG Grünstadt ihr Gastspiel bei Eintracht Frankfurt verloren. Mit einer 31:43-Niederlage musste sich die Riege aus dem Leiningerland in der Zweiten Bundesliga Nord geschlagen geben. Mann des Tages war Mike Hindermann, der seit dieser Saison für die TSG an die Geräte geht. Stolze 13 Scorepunkte gehen auf seine Rechnung. Gut gelaufen ist es für die Grünstadter mit den Siegen am Pauschenpferd und am Barren, am Boden gab es ein Unentschieden. Spitzenreiter Eintracht Frankfurt hat bislang noch keinen Wettkampf verloren. Die TSG konzentriert sich nun auf den nächsten Heimwettkampf gegen KTV Koblenz.

Klare Sache für Dansenberg

Handball: Der TuS Dansenberg hat sich am Samstag beim Abstiegskandidaten HSG Pohlheim mit 28:21 (15:11) klar durchgesetzt. Die Mannschaft von Trainer Frank Müller erwischte einen guten Start und lag bis zum Seitenwechsel durchgängig in Führung. Die mit nur neun Feldspielern angereisten Westpfälzer bauten ihre Führung bis zur Mitte der ersten Halbzeit kontinuierlich aus. Den 3:0-Zwischenspurt der Hausherren zum 10:11 (25.) beantworteten sie mit einem 5:1-Lauf zum 15:11-Halbzeitstand. Pohlheim kam noch einmal bis auf 16:17 (42.) heran, könnte die Niederlage aber nicht mehr abwenden. Bester Schütze war Luca Steinführer mit sieben Toren.

Lahme lässt TSG auflaufen

Handball: Eine Woche nach dem Debakel beim VfL Gummersbach misslang Drittligist TSG Haßloch die Rückkehr in die Erfolgsspur. Gegen den Tabellennachbarn TV Gelnhausen unterlag die Mannschaft von Cheftrainer Andreas Reckenthäler mit 22:25 (11:13). Die Gäste aus dem Main-Kinzig-Kreis agierten vor dem gegnerischen Tor einfach cleverer. Dazu überzeugte Ex-Junioren-Nationalkeeper Julian Lahme mit 14 Paraden gegen die Bären. Bester TSG-Torschütze war Kreisläufer Lino Messerschmidt mit fünf Treffern.

VTV gleichen Punktekonto aus

Handball: Trotz der mit Abstand schlechtesten Saisonleistung sicherten sich die VTV Mundenheim wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Dank einer deutlichen Leistungssteigerung im zweiten Durchgang rang der Drittligaaufsteiger die HSG Dutenhofen-Münchholzhausen II mit 27:24 (11:14) nieder. Torhüter Janik Kunz hielt die entscheidenden Bälle und vorne traf immer wieder Rouven Müller entscheidend. Das 22:21 (52.) durch Emanuel Novo war die erste Führung seit dem 5:4 (14.). Das ließen sich die Mundenheimer gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf nicht mehr nehmen und haben nun ein ausgeglichenes Punktekonto.

Speyer verliert wieder

Basketball. Die Ahorn Camp BIS Baskets Speyer haben in der 2. Bundesliga ProB die nächste Niederlage quittiert, unterlagen Ehingen Urspring in der Nordhalle 72:82 (36:45). Speyer rannte dabei stets einem Rückstand hinterher.

Ungefährdeter sieg in Schwabach:

Basketball: Mit einer eindrucksvollen Leistung sicherten sich die Damen des TSV Towers Speyer-Schifferstadt in der Zweiten Bundesliga Süd den zweiten Saisonsieg. Mit 75:62 (37:24) setzten sich die Towers verdient bei den Metropol Baskets Schwabach durch. Schon Mitte des ersten Viertels gingen die Gäste mit einem 8:0-Punkte-Lauf in Führung, die sie bis zum Ende der Partie nicht mehr abgaben. „Gewonnen haben wir heute durch unsere sehr starke Verteidigung. Wir haben da sehr intensiv und gut als Team agiert“, freute sich TSV-Assistenztrainer Martin Steudtner. Die körperlich unterlegenen Baskets hatten den ersatzgeschwächt nur zu acht angereisten Towers nicht viel entgegen zu setzen. Beste Werferin für die Towers war Amy Aruna mit 23 Punkten. Selena Philoxy erzielte 21 Punkte und fing 16 Rebounds. In der Tabelle zog Speyer-Schifferstadt an Schwabach vorbei.

Speyer-Schwegenheim patzt

Schach: Zweitligist SG Speyer-Schwegenheim ist mit einer 3:5-Heimniederlage gegen SF Bad Mergentheim in die Saison gestartet. Imre Hera, Attila Csonka und Pascal Flierl hielten die Partie mit ihren Unentschieden offen. Nach den Niederlagen von Gabor Kovacs, Oleg Boguslawski sowie Adam Horvath stand der Gästesieg fest. Mykhaylo Oleksiyenko verkürzte. Die abschließende Partie von Tomislav Bodrozic (remis) änderte nichts mehr. Am Sonntag (10 Uhr) geht’s gegen den Heilbronner SV im Haus Pannonia in Speyer weiter.