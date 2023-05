Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Jürgen Kessing ist seit November 2017 Präsident des Deutschen Leichtathletik-Verbandes. Mit der EM 2018 in Berlin feierte er einen Top-Einstieg, dann kamen Olympiaabsage und das Corona-Virus. Eine immense Herausforderung, der sich der Pfälzer am Samstag mit seiner Wiederwahl stellen will.

Herr Kessing, wie leicht oder schwer fiel Ihnen die erneute Kandidatur?

Ich bin keiner, der bei Problemen abtaucht und deswegen kandidiere ich gerne, weil man nicht nur in guten Zeiten