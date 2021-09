Sotschi (dpa) - Formel-1-Spitzenreiter Max Verstappen muss vom Ende des Feldes in das Rennen an diesem Sonntag (14.00 Uhr/Sky) im russischen Sotschi starten.

Sotschi (dpa) - Formel-1-Spitzenreiter Max Verstappen muss vom Ende des Feldes in das Rennen an diesem Sonntag (14.00 Uhr/Sky) im russischen Sotschi starten.

Der 23 Jahre alte Niederländer tritt mit einem neuen Motor an, wie aus einem Dokument des Motorsport-Weltverband Fia hervorging. Da es sich bereits um die vierte Antriebseinheit in der laufenden Saison handelt, aber laut Reglement nur drei pro Fahrer erlaubt sind, erhält er diese Strafe.

Vor dem 15. von 22 geplanten Saisonrennen liegt Verstappen in der WM-Wertung mit nur fünf Punkten Vorsprung vor Titelverteidiger Lewis Hamilton vorn. Der 36 Jahre alte Brite hat gute Chancen, sich die Führung zurückzuholen. Bereits viermal konnte er in der Vergangenheit in Sotschi gewinnen. Verstappen ist noch ohne Erfolg in Russland und hat es nun deutlich schwerer, die Spitze zu verteidigen.