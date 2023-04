Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Kein Spielort der Europameisterschaft ist so umstritten wie Baku, wo die Schweiz und Wales am Samstag ihr erstes EM-Gruppenspiel bestreiten. Es ist nicht die erste Verbeugung der Uefa vor dem Regime in Aserbaidschan.

Vermutlich hätte sich das ein bisschen galanter lösen lassen. Einfach einen überdimensionalen Ball auf einer Grünfläche an einer vielbefahrenen Straße abzulegen und damit Aufmerksamkeit