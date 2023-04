Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Genozid in Ruanda fordert etwa 800.000 Menschenleben. Lehrer töten ihre Schüler, Kinder ihre Onkel, Katholiken ihre Priester. Milizen rekrutieren ihre Kämpfer auch auf Bolzplätzen und Tribünen. Inzwischen ist Fußball zu einem Medium der Versöhnung geworden.