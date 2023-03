Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der Autostadt Wolfsburg bastelt Fußball-Bundestrainer Hansi Flick an seiner Luxuskarosse. Die Nationalelf soll auch gegen Liechtenstein und in Armenien zeigen, dass sie das Zeug dazu hat, bei der WM in Katar in die Oberklasse zu fahren. Spezialtraining soll dabei helfen.

Die Zeiten liegen schon ein bisschen zurück, dass der hohe Norden eine dominierende Rolle für Fußball-Deutschland spielte. Hamburg und Bremen sind von der Bundesliga-Landkarte verschwunden, Hannover