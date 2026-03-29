Mit einem Spiegelbild der Saison haben sich die Ahorn Camp Baskets nach der verpassten Aufstiegsrunde aus der Saison verabschiedet.

„Es war tatsächlich so“, sagte Trainer Carl Mbassa nach dem 60:62 in der ProB-Liga gegen die Dresden Titans: „Es war eine zähe Saison und ein zähes Spiel. Wir hätten gewinnen können, kamen aber nicht in Fahrt.“ Doch es bleibt die grandiose Aufholjagd im vierten Viertel zum 60:60, die die pickepacke volle Nordhalle ins Beben versetzte wie lange nicht mehr, jäh zum Schweigen gebracht durch den Nackenschlag ganz kurz vor Schluss.

„Es tut weh nach so einer Aufholjagd“, richtete sich Coach Mbassa an das Team. Er respektierte den zweiten Saisonsieg der Dresdner im Vergleich mit den Speyerern. Die Sachsen zogen in die Play-offs ein: „Sie haben es gut gemacht, gut verteidigt.“ So glückte es keinem der erfahrenen Baskets um Spielführer Daryl Woodmore, das Heft an sich zu reißen: „Sie wissen ja, über wen unser Spiel läuft und standen ihm auf den Füßen.“

„Wir lassen die Köpfe nicht hängen“

Auch von den Jungen, die in dieser Runde schon Partien entscheidend prägten, ragte angesichts des Low-Score-Games keiner heraus, auch wenn Dennis Diala, jung und doch bereits erfahren, mit elf Punkten vom Feld ging: „Es war ein defensivorientiertes Spiel, und ich bin ein Trainer, der viel Wert auf die Verteidigung legt. Wir lassen die Köpfe nicht hängen“, kündigte Mbassa an, der nicht von einem Negativerlebnis sprach, sondern von einer lehrreichen Erfahrung. So gefielen ihm auch die vielen Reboundgewinne mancher Akteure.

Reguläres Training gibt es nun nicht mehr, aber schon bald Open Gyms. Einige Basketballer kehren in ihre Heimat zurück. Und dann basteln die Speyerer am Kader für die neue Saison. Der Trainer informierte bereits darüber, dass Woodmore die Auswahl wieder als ihr Kapitän auf dem Platz führt.