Die Sperre für Fridtjof Petzold durch den Eisschnelllauf-Verband nennt Teamkollege Hendrik Dombek «überzogen» und spricht von einer einschüchternden Wirkung. Was Dombek jetzt von der DESG erwartet.

Berlin (dpa) - Nach der vorläufigen Sperre für Eisschnellläufer Fridtjof Petzold hat Teamkollege Hendrik Dombek Kritik an der Entscheidung der Deutschen Eisschnelllauf- und Shorttrack-Gemeinschaft geübt. «Die Athletinnen und Athleten halten die Entscheidung für überzogen und einschüchternd», sagte der Athletenvertreter der DESG der «Süddeutschen Zeitung». Man wünsche sich auch deshalb «eine unabhängige Aufklärung der zahlreichen Vorwürfe».

Während der Olympischen Winterspiele in Italien hatte Petzold von strukturellen Problemen im Verband und schlechter Betreuung gesprochen. Die DESG-Führung um ihren Präsidenten Matthias Große sowie Sportdirektorin Nadine Seidenglanz wies die Anschuldigungen zurück und erteilte ihrem Athleten ein vorläufiges Startverbot. Zudem wurde Petzold der Status als Bundeskaderathlet entzogen. Beide Beschlüsse gelten bis zu einer endgültigen Entscheidung durch den Disziplinarbeirat.

Der Verein Athleten Deutschland fordert die sofortige Aufhebung des Startverbots und kritisierte, dass der Disziplinarrat über mögliche Sanktionen für Petzold entscheide. Schließlich seien dort Personen vertreten, «die maßgebliche Mitverantwortung für die von Petzold angesprochenen Probleme tragen».

Maly verzichtet aus Protest auf WM, Dombek startet

Aus Solidarität mit Petzold hatte Eisschnellläufer Felix Maly seine Teilnahme an der Mehrkampf-WM in dieser Woche abgesagt. Dombek steht hingegen in der Startliste für die Wettkämpfe.

Fridtjof Petzold darf vorerst nicht an Wettkämpfen teilnehmen. (Archivbild) Foto: Peter Kneffel/dpa

Über den Verein Athleten Deutschland hatte Dombek mitgeteilt: «Der Verband und seine Mitgliedsorganisationen sollten die gegenwärtige Situation als Chance für eine Veränderung der Kommunikationskultur und des Umgangs miteinander nutzen.» Es brauche ein Zeichen der DESG-Führung, dass eine kritisch-konstruktive Auseinandersetzung erwünscht sei.

DESG bestimmt Leiter der Strukturkommission

Am Donnerstag teilte die DESG mit, im ehemaligen Eisschnellläufer Christian Breuer einen Sonderbeauftragten des Präsidiums bestimmt zu haben, um die im Vorjahr beschlossene Strukturkommission zu leiten. Ziel der Kommission sei es, gemeinsam mit interner und externer Expertise Vorschläge für die zukünftige Struktur und Arbeitsweise des Verbandes zu erarbeiten und das Präsidium beratend zu unterstützen.