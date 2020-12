Ab Mittwoch läuft die Spendenaktion „Send out Love“, initiiert von Oliver Meyer, dem Geschäftsführenden Gesellschafter der Tailormade GmbH mit Sitz in Stuttgart und Niederlassungen in Dirmstein und jetzt auch in Berlin. Paten der Aktion sind die ehemaligen Fußball-Nationalspieler Timo Hildebrand und Arne Friedrich sowie der zweifache deutsche Meister Andreas Buck.

Herr Meyer, was wollen Sie mit Ihrer Weihnachtsaktion „Send out Love“ bewirken?

Arne Friedrich ist Pate, hat aber auch seine eigene Stiftung. Er unterstützt den Kinderhospizdienst und das Deutsche Herzzentrum in Berlin. Timo Hildebrand ist in Stuttgart für „STELP“, das steht für ,Stuttgart helps„, also Stuttgart hilft, auch im Vorstand engagiert. Der Erlös ist für ein Mädchenheim in Nepal vorgesehen. In der Pfalz ist Andy Buck unser Aktions-Botschafter. Hier wollen wir das Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen unterstützen.

Wie kann man spenden?

Der Spendengesamtbetrag wird nicht gedrittelt. Jeder kann spenden für wen er möchte. Die Spendengelder gehen an die jeweilige Organisation. Bei den Lesern der RHEINPFALZ dürfte das Kinderhospiz in Dudenhofen emotionalen Vorrang genießen.

Inoffiziell ist die Aktion ja schon angelaufen. Verwandte, Freunde, Geschäftspartner haben schon reichlich gespendet.

Ich bin absolut überwältigt! Wir haben bereits über 25.000 Euro an verbindlichen Spendenzusagen. Von denen gehen bis dato 15.000 nach Dudenhofen, je etwa 5000 nach Stuttgart und Berlin.

Corona hat uns getroffen

Corona trifft ja auch Ihr Unternehmen. Warum engagieren Sie sich trotzdem auf dem sozialen Feld?

Corona hat uns schon getroffen, Mitarbeiter waren und sind teilweise auch in Kurzarbeit. Unser Leistungsportfolio ist jedoch breit aufgestellt. Trotz allem geht es uns in Mitteleuropa ja noch unfassbar gut. Ich sehe, auch und insbesondere in der jetzigen Zeit, eine verdammte moralische Verpflichtung auf die zu schauen, denen es schlecht geht, die kein selbstbestimmtes Leben führen können. Wir verzichten schon längere Zeit auf Weihnachtsgeschenke für unsere Kunden, auf Geschenke, die keiner braucht und sagen: Lasst uns lieber Gutes tun. Dem Kinderhospiz Sterntaler, das ausschließlich durch Spenden finanziert wird, sind in diesem Jahr viele Spenden weggebrochen, weil diverse Veranstaltungen von denen Sterntaler profitiert hätte, wegen Corona ausgefallen sind.

Sie waren wiederholt Kopf von Benefizaktionen wie „Freiwurf für Fabi“ oder „Heimkehr der Helden“ 2018 auf dem Betzenberg. Was motiviert Sie?

Ich bin durch mein Elternhaus gewissermaßen genetisch in meiner sozialen Einstellung vorgeprägt und deshalb nah am Helfen gebaut.

Timo Hildebrand außerordentlich engagiert

Wie kam es zu den drei Botschaftern?

Unsere Berliner Standortleiterin Linn Rödenbeck ist in der Arne Friedrich-Stiftung engagiert und hat ihn für „Send out Love“ begeistert. Timo Hildebrand, ein außerordentlich sozial engagierter Mensch, ist Repräsentant unserer Agentur und Freund zugleich. Andy Buck durfte ich vor zwei Jahren bei der „Heimkehr der Helden“ kennenlernen. Uns verbindet inzwischen ein freundschaftliches Verhältnis und das gemeinsame Leiden mit dem FCK. Er ist mit viel Herz dabei und hat auch selbst bereits gespendet.

