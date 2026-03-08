Mercedes zeigt in Australien seine Stärke. George Russell beschert den Silberpfeilen zum Start in die neue Formel-1-Ära einen Sieg vor seinem Teamkollegen Kimi Antonelli.

Melbourne (dpa) - Nach der Regelreform steht in der Formel 1 ein Mercedes ganz vorn. Internationale Pressestimmen zum Grand-Prix-Erfolg von George Russell in Australien.

Australien

«The Age»: «Ein spektakulärer Showdown zwischen Mercedes und Ferrari bescherte George Russell den Sieg beim Eröffnungsrennen der Formel-1-Saison im Albert Park, doch der Lokalmatador Oscar Piastri schaffte es aufgrund eines schweren Unfalls während des Warm-ups nicht an den Start.»

«Herald Sun»: «Nach einem Patzer von Ferrari und einer Enttäuschung für Oscar Piastri startete die Formel-1-Saison 2026 mit einem perfekten Doppelerfolg von Mercedes, doch Max Verstappen bezeichnete die neuen Regeln als 'keinen fairen Kampf'.»

«The Australian»: «Nach einem Unfall vor dem Rennen, durch den der Lokalmatador Oscar Piastri aus dem Grand Prix von Australien ausschied, entschuldigte sich der enttäuschte Australier bei seinen niedergeschlagenen Fans.»

Italien

«Gazzetta dello Sport»: «Ein großartiger Mercedes, ein solider Ferrari und neue Regeln haben für Action auf der Rennstrecke und eine gewisse Neuordnung der Werte gesorgt.»

«Corriere della Sera»: «Doppelerfolg für Mercedes beim ersten Grand Prix der Saison in Melbourne: fünf Ausfälle, Piastri schied bereits in der Aufwärmrunde aus. Norris Fünfter, dann Verstappen.»

«Tuttosport»: «Ferrari durch Safety Car gestoppt, Mercedes triumphiert in Melbourne, aber die Roten sind im Rennen.»

England

«Daily Mail»: «George Russell holt sich den Sieg beim Grand Prix von Australien nach einem Kampf mit Charles Leclerc von Ferrari um den ersten Platz – während der australische Formel-1-Star Oscar Piastri ausfällt.»

«Telegraph»: «Der Brite Russell gewinnt den Grand Prix von Australien, während ein verrücktes Rennen eine neue Ära des Überholens einläutet.»

«Guardian»: «George Russell hat den Grand Prix von Australien mit einer souveränen Fahrt von der Pole Position aus gewonnen. Sein Mercedes-Teamkollege Kimi Antonelli wurde Zweiter und sicherte dem Team damit einen starken Doppelerfolg.»

«Independent»: «Lewis Hamilton wütend auf Ferrari, während George Russell seinen Vorteil nutzt und einen spannenden Sieg beim Grand Prix von Australien einfährt.»

Spanien

«As»: «Leclercs Blitzstart reicht nicht gegen Russell und Mercedes. Komfortabler Sieg des Engländers vor Antonelli und dem Monegassen, der beim Start drei Autos überholte und dem Ferrari Paroli bot.»

«Marca»: «Wenn das die neue Formel 1 ist... dann ist der Spaß zurück. Die ungewisseste Ära in der Geschichte der Königsklasse begann mit einem unvergesslichen Grand Prix von Australien. Es gab Kämpfe, Probleme und Strategiekriege. Auch wenn es vielleicht nicht die Mystik der 80er oder 90er Jahre ist, so ist es doch eine Formel 1, die Spannung verspricht.»

«Mundo Deportivo»: «Ferrari überlässt Russell aufgrund eines Strategiefehlers den Sieg; Alonso gibt das Rennen als Testfahrt auf.»

Frankreich

«L'Équipe»: «Der erste Grand Prix der neuen Formel-1-Ära endete am Sonntag in Melbourne ohne große Überraschungen. Damit bestätigte sich, was seit Beginn des Wochenendes in Australien zu beobachten war. Die Mercedes erzielten einen Doppelerfolg mit George Russell, dem Pole-Setter, vor Kimi Antonelli.»

«Ouest-France»: «Die Silberpfeile von Mercedes mit George Russell und Kimi Antonelli waren von Beginn der Saison an ganz vorne mit dabei... ein fantastisches Comeback von Max Verstappen, Oscar Piastri in der Mauer vor dem Start seines Heim-Grand-Prix.»

Schweiz

«Blick»: «George Russell wandelt seine Pole Position im ersten Grand Prix der Saison in den ersten Sieg um. Das erste Rennen der Saison bietet vor allem vor dem Start und in der Anfangsphase viel Action.»

«Neue Zürcher Zeitung»: «Die Formel 1 und ihr fahrendes Personal fordern stets viel. Am stärksten sind sie aber darin, sich selbst herauszufordern. Melbourne war der neuerliche Beweis dafür.»

Österreich

«Kronen-Zeitung»: «Mercedes hat zum Auftakt der neuen Regelära in der Formel 1 einen souveränen Doppelsieg eingefahren. WM-Favorit George Russell setzte sich am Sonntag im Grand Prix von Australien in Melbourne vor seinem Teamkollegen Kimi Antonelli durch.»

«Salzburger Nachrichten»: «Die Formel 1 ist am Sonntag mit dem Grand Prix von Australien nicht nur in eine neue Saison, sondern aufgrund der umfassenden Reglementänderungen auch in eine völlig neue Ära gestartet. Der große Gewinner des ersten Rennwochenendes in der nun nahezu halbelektrischen Königsklasse des Motorsports heißt ganz klar Mercedes.»

Niederlande

«De Telegraaf»: «Das erste Rennen der neuen Formel-1-Ära ging an George Russell. Der Brite siegte vor seinem Mercedes-Teamkollegen Kimi Antonelli und Charles Leclerc, mit dem er sich in der Anfangsphase lange Zeit einen spannenden Kampf lieferte.»

«NRC»: «Letztendlich war es gar nicht so schlimm. Nach einer Qualifikation, die kaum schlechtere Werbung für die neue Formel 1 hätte machen können, war das Rennen auf dem Straßenkurs in Melbourne am Sonntag eine recht unterhaltsame Angelegenheit. Allerdings lässt die Leichtigkeit, mit der die Mercedes-Fahrer George Russell und Andrea Kimi Antonelli beim Grand Prix von Australien den ersten und zweiten Platz belegten, vermuten, dass 2026 in Bezug auf die Wettbewerbsfähigkeit ein eher eintöniges Jahr werden könnte.»