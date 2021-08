Der Auftritt von Borussia Dortmund war – ohne Abwehr-Ass Mats Hummels – imponierend. Eintracht Frankfurt war chancenlos, begünstigte das rasante Dortmunder Umschaltspiel jedoch durch haarsträubende Ballverluste. Der BVB ist in Frühform, was die bisherigen Leistungen wert sind, ist schon im Supercup-Spiel am Dienstag gegen den FC Bayern München abzulesen. Konserviert die Borussia ihre Form, könnte sich diesmal wieder ein ernsthafter Konkurrent der Bayern sein. Das 5:2 war eine der ganz starken Partien zum Auftakt. Und ein Statement!

Holprige Vorbereitung, passables Spiel

Der Rekordmeister startete mit einem Unentschieden bei Borussia Mönchengladbach, das vom Spielverlauf her in Ordnung ging, am Ende aber auch glücklich war, denn zumindest einen Elfmeter hätte es für die Gladbacher geben müssen. Für die sehr holprige Vorbereitung war das Spiel der Bayern dennoch gut, nach dem frühen Rückstand dominierte die Mannschaft. Die Frage ist: Wie schnell spielt sich die neue Abwehr der Bayern ein, wie schnell holen die Nationalspieler ihren Trainingsrückstand auf?

Greuther Fürths fataler Auftakt

Furios: Das Hoffenheimer 4:0 in Augsburg. Aber: Wo Freude ist, da sind auch Sorgen. So wie sich der Überraschungsaufsteiger SpVgg Greuther Fürth beim VfB Stuttgart präsentierte, ist die Mannschaft nicht konkurrenzfähig. Eintracht Frankfurt kassierte nach dem Pokal-Aus beim SV Waldhof Mannheim den nächsten Tiefschlag, die Hessen sind noch nicht angekommen in der Ära Oliver Glasner.

Mainz imponiert

Allen Widrigkeiten zum Trotz: Der 1. FSV Mainz 05 hat RB Leipzig Paroli geboten, nach den Corona-Turbulenzen einen sehr überraschenden Heimsieg eingefahren. Und schau an, der 1. FC Köln!