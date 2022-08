Wer wird Nachfolger von Martin Smolinski (Olching)? Der amtierende deutsche Speedwaymeister kann verletzungsbedingt seinen Titel am Wochenende auf dem 283 Meter kurzen Oval im Herxheimer Waldstadion nicht verteidigen.

Als Favorit gilt Kevin Wölbert aus dem mecklenburgischen Haidhof. Er gewann 2013 zusammen mit Martin Smolinski die Speedway-Paar-Europameisterschaft in Herxheim. Als Profi startet er in der polnischen Speedwayliga. Ihren Anspruch auf den Titel machen auch Michael Härtel (Dingolfing) und der erst 18-jährige Norik Blödorn (Kiel) geltend. Beide – unser Bild zeigt Härtel vor Blödorn – belegten im April beim internationalen Rennen im Waldstadion die ersten beiden Plätze und kommen auf der Herxheimer Piste bestens zu recht. In den Kreis der Favoriten darf man auch den Sandbahn-Weltmeister von 2020, Lukas Fienhage (Lohne), Erik Bachhuber (Obergrießbach) sowie Valentin Grobauer (Ruhstorf) aufnehmen.

Insgesamt bewerben sich 16 Fahrer um den Titel. Der erste von 20 Läufen wird um 16 Uhr gestartet, bereits um 11.30 Uhr findet ein Lauf zur Talents Team Trophy, einer Serie für den Nachwuchs statt.