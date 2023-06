Mit einer emotional berührenden Feier sind die Special Olympics World Games gestartet. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erklärte vor 50.000 Besuchern im Berliner Olympiastadion nach der über dreistündigen Feier die Spiele der geistig und mehrfach Beeinträchtigten für eröffnet.

Berlin (dpa) - Bis zum 25. Juni treten rund 7000 Athleten aus 176 Nationen in 26 Sportarten an. Die Weltspiele sind das größte Multisport-Event in Deutschland seit den Olympischen Spielen 1972 in München.

Bevor Steinmeier die Spiele im Beisein von Bundeskanzler Olaf Scholz und internationalen politischen Gästen eröffnete, hatten acht Läufer des Fackellaufs die «Flame of Hope», die Flamme der Special Olympics, entzündet.

Zuvor waren die Delegationen in einer knapp zweistündigen Parade unter dem kontinuierlichen Applaus der Zuschauer in den Innenraum des Olympiastadions eingezogen. Diverse Showeinlagen sorgten zwischendurch für Gänsehautmomente unter den Zuschauern, unter denen sich auch Dirk Nowitzki befand.

Der Basketball-Star ist Unterstützer der Weltspiele und hatte am Morgen die deutsche Basketball-Mannschaft in den Messehallen besucht. Der frühere NBA-Profi zeigte sich dabei von den Leistungen der Beeinträchtigen sehr beeindruckt.