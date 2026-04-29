Nachdem die Leichtathletikhalle am Südweststadion zunächst für den Zeitraum 2026 bis 2028 als Landesstützpunkt Leichtathletik anerkannt wurde, fordert die SPD-Stadtratsfraktion Ludwigshafen die Verwaltung in einem Antrag zum Sportausschuss zur bestmöglichen Unterstützung des ABC Ludwigshafen bei der Stützpunktarbeit auf. „Das ist eine große Auszeichnung für unseren führenden Leichtathletikverein und eine gute Chance für die Sportstadt LU“, verdeutlicht der sportpolitische Sprecher und Fraktionsvize Christian Schreider. Es gebe allerdings Hürden durch begrenzte Nutzungszeiten. „Aufgrund der Haushaltssituation der Stadt ist es verständlich, dass städtische Mitarbeiter nur zu einer bestimmten Stundenzahl zur Verfügung stehen. Es macht daher großen Sinn, in Bezug auf die Leichtathletikhalle ähnlich wie im Südweststadion eine Vorgehensweise zu etablieren, bei der der ABC ehrenamtliche Hallenwart-, Hausmeister- und Kontrolltätigkeiten bei gleichzeitiger Ausweitung der Nutzungszeiten übernimmt“, so Schreider. „Wir unterstützen den Sport und verstehen die Zwänge der Verwaltung. Es braucht daher pragmatische Lösungen im Einklang mit der Wahrung der Wirtschaftlichkeit der Halle“, betont die SPD-Stadtratsfraktionsvorsitzende Julia May.