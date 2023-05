Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Ergebnis des letzten Drittliga-Spiels in der laufenden Saison hat für den SV Waldhof kaum Relevanz. Spannender ist, was vor und nach dem Spiel am Samstag geschieht.

Das Duell zwischen dem SV Waldhof und dem MSV Duisburg (Anpfiff: 13.30 Uhr) hat sportlich einen kaum messbaren Wert, so dass die Geschehnisse vor dem Anpfiff automatisch mehr Aufmerksamkeit erlangen werden. Das