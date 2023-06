Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Während in der Pfalz ein Westfale gerade trotz erfolgreicher Arbeit seinen Hut nehmen musste, könnte in Westfalen ein Pfälzer am Wochenende den größten Triumph seiner Laufbahn feiern. Über das Aus von Marco Antwerpen beim Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern wurden in den vergangenen Tagen viele Worte verloren.

Von Thomas Rellmann

Bei Preußen Münster gibt sich Cheftrainer Sascha Hildmann momentan eher als Leisetreter. Sonst war der Enkenbacher nie um einen coolen Spruch