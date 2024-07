Mit Spanien gewinnt eine Mannschaft den Titel, die einen aktiven und offensiven Spielansatz hat. Das ist gut für den Sport.

Als die Spieler der Spanier den Gewinn der Europameisterschaft feierten, durften die Freunde des schönen Spiels mitfeiern. Das Team von Luis de la Fuente hat in den zurückliegenden Wochen nicht nur den erfolgreichsten, sondern auch den schönsten Fußball gespielt. Daran gibt es unter den Experten und den Fans keinen Zweifel. Erstmals gewann eine Nation bei einer Europameisterschaft sieben Spiele, weil die Mannschaft viele Bausteine für erfolgreichen Fußball miteinander kombinierte.

Die Spieler sind perfekt ausgebildet und verfügen über individuell herausragende Qualität. Hinzu kommt, dass das Team auf dem Feld ausgewogen agiert, defensiv wie offensiv stark ist und homogen wirkt. Einzelkönner können glänzen, weil jeder Profi seine Rolle lebt. Die Spanier hatten im Turnierverlauf ein paar kritische Momente zu überstehen, und schafften dies eindrucksvoll.

Sieg der Engländer wäre fatales Zeichen gewesen

Für die Entwicklung des Fußballs in Europa ist es gut, dass sich am Ende eine Mannschaft durchsetzte, die einen aktiven und offensiven Ansatz in ihrem Spiel hat. Der Gewinner eines großen Turniers setzt einen Orientierungspunkt für andere und aus diesem Grund wäre es ein fatales Zeichen gewesen, wenn die Engländer (oder die Franzosen) den Pokal gewonnen hätten. Trotz herausragender individueller Qualität wählten die „Three Lions“ einen destruktiven Ansatz. Im Finale waren sie erst um Kontrolle bemüht, als sie in der zweiten Halbzeit in Rückstand lagen. Das genügte nicht, um den Titel zu gewinnen – und das ist gut für den Fußball.

Die spanische Nationalmannschaft hat eine gute Perspektive, denn neben den Jungstars Lamine Yamal und Nico Williams sind viele weitere Akteure jung genug, um die kommenden Jahre auf dem höchsten Niveau verbleiben zu können. Bei der WM in zwei Jahren in den USA, Kanada und Mexiko gehören die Iberer zum engen Favoritenkreis – das ist jetzt schon sicher. Unsicher ist trotz des großen Talentes des Kaders aber, ob die Spanier die Brillanz der zurückliegenden Wochen dann wieder werden zeigen können. Aus den hungrigen Titeljägern wird ab sofort ein gejagter Favorit!