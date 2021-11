Athen (dpa) - Die spanische Fußball-Nationalmannschaft hat vom Ausrutscher Schwedens profitiert und einen großen Schritt in Richtung Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2022 in Katar gemacht.

Die Iberer setzten sich dank eines verwandelten Strafstoßes von Pablo Sarabia (25.) mit 1:0 (1:0) in Griechenland durch. Da Schweden beim Comeback von Stürmerstar Zlatan Ibrahimovic bereits zuvor mit 0:2 (0:0) in Georgien verloren hatte, kletterte Spanien in der Gruppe B auf den ersten Platz. Die Entscheidung, welche Nation sich direkt qualifizieren wird, fällt an diesem Sonntag. Für die Griechen ist nach der Qualifikation dagegen Schluss.

Auch Portugal hat die Tabellenführung übernommen, allerdings kam das Team um Cristiano Ronaldo nicht über ein 0:0 gegen Irland hinaus. Zudem sah Innenverteidiger Pepe die Gelb-Rote Karte (81.). Auch Aserbaidschan musste das Heimspiel gegen Luxemburg in Unterzahl beenden. Sowohl die Hausherren als auch Luxemburg, die sich 1:3 (0:0) trennten, haben keine Chance mehr auf ein WM-Ticket.

In der Gruppe H behauptete Russland den ersten Platz vor Kroatien. Die Russen lösten ihre Aufgabe gegen Zypern mit 6:0 (1:0) und der Vize-Weltmeister legte auf Malta mit einem standesgemäßen 7:1 (4:1) nach. Außerdem spielte die Slowakei 2:2 (0:1) gegen Slowenien. Bei den Gästen sah Miha Blazic die Gelb-Rote Karte nach 57 Minuten.

Hinter der deutschen Mannschaft bleibt es in der Gruppe J spannend. Nordmazedonien schob sich durch einen 5:0 (2:0)-Erfolg in Armenien vorbei an den Rumänen, die sich mit einem 0:0 gegen Island begnügen mussten.

