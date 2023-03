Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„19 aus sechs“ übertitelten die Adler Mannheim am 19. Februar nach der langen Corona- und Olympia-Zwangspause eine Mitteilung auf ihrer Homepage. Gemeint war das – vorsichtig gesagt – straffe Programm bis zu den am 5. April beginnenden Play-offs in der Deutschen Eishockey-Liga. Also: 19 Spiele in sechs Wochen. In den Comics aus Entenhausen hieß es in so einem Fall immer: Uff!

Das in Augsburg grassierende Coronavirus hat nun aber den Spielplan unfreiwllig entspannt, beide Partien gegen die Panther fielen aus – und ob sie nachgeholt werden können, ist