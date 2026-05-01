Vanessa Steiger-Dehner und ihr Mann Sven Dehner sind nicht nur die Chefs von Fahrrad XXL Kalker, sondern auch Springreiter und Stammgäste auf dem Maimarkt-Turnier.

Egal ob Drahtesel oder Springpferd, beide sitzen immer fest im Sattel. Dabei ist das Reiten für die Geschäftsleute eigentlich nur Hobby. „Ein Hobby, das aufwändig ist und für das wir uns Zeit stehlen“, sagt Sven Dehner und lacht. Zeit stehlen heißt konkret: Um sieben Uhr geht’s in ihrem Stall in Ludwigshafen-Ruchheim los, dann wird sich um die rund zehn Pferde – zum Teil aus eigener Zucht – gekümmert, wird geritten. Und dann geht’s auf die Arbeit: Sven Dehner und seine Frau sind Geschäftsführer von Fahrrad XXL Kalker im Oggersheimer Gewerbegebiet, ein Fulltimejob natürlich. Wie sich das für ein Familienunternehmen gehört, machen alle im Fachgeschäft mit, auch die erst siebenjährige Tochter Julie-Ann. „Sie ist den ganzen Nachmittag bei uns und hilft auch schon mal an der Kasse, so wie ich das früher gemacht habe“, erzählt ihre Mutter.

Vanessa Steiger-Dehner und Sven Dehner entstammen beide Pferdefamilien. Ihre Eltern Renate und Martin Steiger waren selbst erfolgreiche Springreiter, und ihn verschlug eben die Liebe aus dem Schwabenland in die Pfalz. „Das war vor 16 Jahren“, erzählt Vanessa Steiger-Dehner, sie ritt damals ein Turnier in Neustadt – im Ordenswald hat’s gefunkt. Seitdem sind beide unzertrennlich, vor zwei Jahren bekam Julie-Ann mit Noel ein kleines Brüderchen.

Ganze Familie mischt auf Turnier mit

Die ganze Familie inklusive der Großeltern der beiden Kleinen ist auf dem Maimarkt dabei, die Kinder wuseln durch die Gasse im Stallzelt, wo die insgesamt drei Pferde der beiden Reiter vom FRV Fußgönheim großzügig, luftig und hell untergebracht sind. Vanessa Steiger-Dehner und Sven Dehner lieben das Flair des großen Turniers, „allein die Atmosphäre in diesem Stadion“, schwärmt sie. Jetzt mus man wissen: Beide reiten die sogenannte Amateur-Tour. Das klingt so wie ... nun ja, Amateure eben. Aber weit gefehlt. Hier sind Topreiter am Start, nur dass das Reiten eben nicht ihr Beruf ist. Es gibt an drei Maimarkt-Tagen jeweils drei Prüfungen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsanforderungen – für das Paar ideal, um sowohl erfahrene als auch junge Pferde auf der großen Mannheimer Bühne vorzustellen. Ein Springen davon gewann Vanessa Steiger-Dehner am Freitag prompt.

Die Anfahrt kann stressig sein

Ein solches Turnier kann aber auch Stress bedeuten. Am Freitagmorgen stellte sich Sven Dehner mit dem Pferde-Lkw erstmal in die für Mannheim obligatorische Abfertigungsschlange. Akkreditierung, vorgeschriebenes Fiebermessen bei den Pferden, dann die Platzzuweisung auf dem traditionell eigentlich überfüllten Parkplatz – das frisst Zeit. Beide freuen sich, dass der erste Turniertag diesmal auf einen Feiertag fiel. „Ansonsten fahren wir nach dem Reiten wieder ins Geschäft“, erzählt Vanessa Steiger-Dehner. Am 1.-Mai-Feiertag aber stand ja noch ein besonderes Ereignis an: Töchterchen Julie-Ann durfte auch auf den Reitplatz, in der sogenannten Führzügelklasse, mit Kostüm sogar. Welches? „ Pippi Langstrumpf“ verrät sie strahlend.

Als „Pippi“ hoch zu Ross

Interne Rivalität zwischen dem Paar gibt’s nicht, versichern beide. „Meistens reiten wir auch nicht dieselben Prüfungen“, sagt Vanessa Seiger-Dehner (37). „Man freut sich, wenn der andere gut ist“, ergänzt ihr 40-jähriger Mann. Um ihre Pferde in geduldiger Ausbildungsarbeit so weit zu bringen, auf einem Turnier wie in Mannheim starten zu können, nutzen sie auch die Expertise anderer Experten – etwa jene von Stefan Schneider, der mit Dressurreiterin Uta Gräf einen Ausbildungsstall nahe Kirchheimbolanden betreibt und immer wieder junge Pferde der beiden Ludwigshafener für eine gewisse Zeit betreut. „Wir wollen, dass die Pferde von Anfang an Vertrauen haben, da passt sein ganzheitlicher Ansatz“, sagt Vanessa Steiger-Dehner.

PS: So ganz lässt sie dann aber auch auf dem Turnier der Hauptberuf nicht los. Diesmal aus schönem Grund. Dressurkönigin Isabell Werth, die am Freitag mit ihrem Hengst Viva Gold den Mannheimer Grand Prix dominierte, begegnete den beiden auf einem hier einmal gewonnenen Fahrrad, „das von uns ist“, wie beide stolz berichten.

Verlosung

Mit dem Mannheimer Maimarkt-Turnier nimmt die grüne Saison im Pferdesport Fahrt auf. Erster Höhepunkt in diesem WM-Jahr sind die deutschen Meisterschafte für Dressur und Springreiten in Balve (3. bis 7. Juni). Wir verlosen für das nationale Championat im Sauerland 3 x 2 Karten für den Samstag, 6. Juni. Wer gewinnen möchte, sollte uns bis Montag, 12 Uhr, eine E-Mail mit dem Betreff „Balve“ an diese Adresse schicken:



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