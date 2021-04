Wird der hohe Favorit auf die deutsche Eishockey-Meisterschaft Opfer des tückischen Play-off-Modus? Möglich, aber am Dienstagabend wurde er zunächst mal das Opfer seiner selbst. Nach der 2:3 (2:2, 0:0, 0:0; 0:1)-Auftaktniederlage gegen die Straubing Tigers müssen die Adler Mannheim schon am Donnerstag in Bayern gewinnen, sonst ist ihre Saison zu Ende.

Wie heikel die kurzen Play-off-Serien gerade für die Favoriten sein können, darauf gab schon das Auftaktdrittel einen Vorgeschmack. Dem Hochgefühl über das frühe 1:0, als Denis Reul einen Rückpass von Florian Elias aus der Halbdistanz verwertete, folgte die wohlige Tiefschlafphase direkt beim nächsten Bully: Unfassbar, wie ungehindert im bis dato wichtigsten Spiel der Saison zwei Straubinger – Tropp und Torschütze Laganière – auf Dennis Endras zurannten und die Scheibe im zweiten Versuch zum 1:1 versenkten. „Ein bisschen unnötig“, befand Adler-Trainer Pavel Gross fast untertreibend.

Ähnlich haarsträubend der zweite Ausgleich nach Taylor Leiers erneutem Führungstreffer in Überzahl: Da tankte sich Tigers-Topscorer Andreas Eder einfach mal durch und stocherte dann noch den nur scheinbar bei Endras feststeckenden Puck über die Linie. Straubing hatte Überzahl, aber mit Powerplay hatte dieses Tor nichts zu tun – sondern einfach nur mit schlechtem Verteidigen.

Adler machen es sich selbst schwer

Man kann es sich also selbst unnötig schwer machen, dabei sind ja schon alle Teams von einem äußeren Faktor abhängig, der von ihnen nur bis zu einem gewissen Grad zu beeinflussen ist. Denn ab jetzt könnte ein kurzfristiger Corona-Ausbruch sogar über die Meisterschaft entscheiden: Spielverlegungen sind nicht mehr möglich, die Partie gilt für das betroffene Team als verloren. Und schickt das zuständige Gesundheitsamt eine Mannschaft gar in längere Quarantäne, sind die Play-offs für diesen Klub vorbei. Kein Wunder also, dass sich Profis und Betreuerstab nun noch mehr abschotten als ohnehin schon.

Abschotten, gutes Stichwort. Wer geglaubt hatte, dass die Adler nach dem wilden Auftaktdrittel nun erstmal ihre Defensive sortieren wurden, sah sich getäuscht. Von Minute zu Minute wuchs bei den Gästen die Zuversicht, dem hohen Favoriten schon ein Bein stellen zu können. Vor allem Denis Endras, der nun deutlich glücklicher agierte als noch in den ersten 20 Minuten, war es zu verdanken, dass die Adler nicht mit einem Rückstand in die zweite Pause mussten.

In Unterzahl in die Verlängerung

Aus der kamen die Mannheimer augenscheinlich mit einer anderen Körpersprache: Das sah jetzt weniger nach Zaudern aus, offenbar war das Team nicht mehr gewillt, sich dermaßen zurückdrängen zu lassen, sondern wollte die Partie endlich diktieren. Pech, dass David Wolf nach einem Check in die Kabine musste, sich die linke Hand hielt. Echte Mannheimer Chancen blieben aber Mangelware, stattdessen rettete Endras sein Team erst gegen Schönberger und danach in Unterzahl gleich dreimal in die Verlängerung. Und die begann der Favorit wieder mit einem Mann weniger – was Straubing mit dem Fangschuss durch Jeremy Williams bestrafte.

So spielten sie

Adler Mannheim: Endras - Schira, Katic; Larkin, Krupp; Reul, Akdag; Wirth - Plachta, Desjardins, Wolf; Shinnimin, Smith, Eisenschmid; Krämmer, Bast, Leier; Huhtala, Loibl, Elias

Straubing Tigers: Vogl - Kohl, Brandt; Acolatse, Gormley; Daschner, Eriksson; Schopper - Tropp, Balisy, Laganière; Baßler, Latta, Brunnhuber; Williams, Mulock, Mouillierat; Ziegler, Eder, Schönberger

Tore: 1:0 Reul (Elias) 2:05, 1:1 Laganière (Tropp) 2:13, 2:1 Leier (Loibl) 13:45, 2:2 Eder 18:44, 2:3 Williams (Acolatse) 61:39 - Strafminuten: 6 - 6 - Beste Spieler: Endras, Schira, Plachta - Vogl, Acolatse, Tropp, Williams - Schiedsrichter: Kopitz (Berlin)/Rantala (Finnland).